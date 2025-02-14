Північна Корея додатково перекине кілька тисячі солдатів до Курської області: деталі

Російське військове керівництво готується перекинути ще кілька тисяч солдатів Північної Кореї на Курський напрямок. Ймовірно, це буде дві-три тисячі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

З його слів, 2000, може, 2500-3000 військових КНДР будуть перекинуті". Ймовірно, таким чином Москва хоче покрити втрати на цьому напрямку, які становлять понад чотирьох тисяч - "дві третини загиблих з них".

"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко. Ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - розповів президент.