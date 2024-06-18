Північна Корея може збільшити виробництво ракет для війни РФ в Україні: тривожна заява експерта

КНДР може збільшити виробництво ракет для війни Росії в Україні.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Вони можуть. Вони під санкціями уже 70 років. У них все працює. Так, народ зубожіє. Всі бідні, голодні, але ВПК (військово-промисловий комплекс - ред.) у Північній Кореї розвивається, навіть під санкціями. І ніхто у світі не знає, як це зупинити. Товаришувати із Північною Кореєю - взагалі не варіант", - сказав він.

Про які типи ракет йдеться - наразі невідомо.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін цього тижня відвідає Північну Корею.

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