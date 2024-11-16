Північна Корея посилила Росію далекобійною зброєю — Financial Times

Ймовірно, цю зброю буде використано проти ЗСУ, які зараз утримують приблизно 600 кв. км території на Курщині.

Північна Корея посилила свій військовий контингент у Курській області РФ, де відбувається спецоперація ЗСУ, ракетними системами та артилерією великої дальності.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на звіт української розвідки.

"Українські офіційні особи надали інформацію про зброю після того, як цього тижня в соціальних мережах почала поширюватися фотографія, на якій зображені північнокорейські гаубиці”, - йдеться у повідомленні.

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Аналітики змогли географічно прив'язати опубліковане фото з кількома гаубицями, покритими маскувальною сіткою, до Красноярського краю, звідки їх перевозили залізницею на захід.

Ймовірно, цю зброю буде використано проти ЗСУ, які зараз утримують приблизно 600 кв. км території на Курщині.

За інформацією, яку отримало видання Financial Times, КНДР надала приблизно пів сотні 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти як звичайними, так і керованими ракетами.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман наголосив, що нові постачання зброї показують модель поглиблення північнокорейського втручання у війну в Україні. За його словами, КНДР вже відіграла значну роль через те, що надала мільйони артилерійських боєприпасів для російських окупантів у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у Росії вперше зафіксували північнокорейську самохідну 170-мм гаубицю M1989 Koksan, яку перевозили залізницею.

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