Північна Корея пропонує Росії 100 тисяч "добровольців" для війни в Україні - ЗМІ

В ефірі російського державного телеканалу пролунала заява про готовність КНДР надати допомогу РФ для боротьби з “українським фашизмом”.

Ведучий ток-шоу на російському "Першому каналі" Ігор Коротченко заявив, що 100 тисяч північнокорейських “добровольців” готові взяти участь у війні, яку розв’язав Кремль в Україні, на стороні РФ.

Таке повідомлення російського пропагандиста цитує видання New York Post.

Розповідаючи про допомогу Росії від диктаторського режиму КНДР, Коротченко зауважив, що армія Північної Кореї має “багатий досвід ведення контрбатарейної війни”. Таке зауваження є промовистим з огляду на звіти про успіхи української далекобійної артилерії після придбання американських ракетних систем HIMARS.

"Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити", - сказав ведучий ток-шоу.

Водночас пропагандист не уточнив, звідки візьмуться “добровольці” в такій авторитарній державі, як Північна Корея.

Як відомо, кілька держав-сателітів Росії уже надають так звані “добровольчі” сили для участі у війні в Україні. Заяву про участь північнокорейських вояків західні аналітики розцінюють як ознаку того, що президенту РФ Володимиру Путіну бракує політичної волі для проведення масової мобілізації у Росії.

Кім Чен Ин визнав "ЛДНР" - Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю

Нагадаємо, приватна військова компанія "Вагнера" рекрутувала для війни понад 1000 ув'язнених із 17 колоній з 10 регіонів РФ.

Читайте також: