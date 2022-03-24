Північна Корея провела випробовування заборонених міжконтинентальних ракет

Кім Чен Ін порушив власний мораторій, який встановив 2017 року.

Вперше від 2017 року КНДР випробувала заборонені міжконтинентальні балістичні ракети.

24 березня стало відомо, що з території КНДР було здійснено пуск невідомого снаряду у бік Японського моря. Про це повідомляє видання ВВС.

Підозру, що це була саме балістична ракета, підтвердили в Південній Кореї та Японії. Японці підрахували, що ракета пролетіла 1100 кілометрів та досягла висоти у 6 тисяч кілометрів. Вона трималась у повітрі годину та впала у води неподалік від Японії.

Нещодавно Північна Корея вже проводила тестування ракетних установок, хоч і назвала їх запуском супутників. Та США та Південна Корея вважали, що насправді то були випробуваннями системи міжконтинентальних балістичних ракет.

Нагадаємо, що після розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом, Кім Чен Ин ввів мораторій на випробовування балістичних ракет великої дальності.

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