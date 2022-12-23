Північна Корея спростувала передавання зброї РФ та закликала США "не допомагати Україні"

У Північній Кореї хочуть, щоб США припинили допомагати Україні і тоді Росія зможе безкарно вбивати українців.

У Північній Кореї заперечили допомогу Росії та звинуватили США у "постачанні смертоносної зброї" Україні.

Про це повідомили у МЗС Північної Кореї, пишуть пропагандистські ресурси цієї держави.

Північна Корея звинуватила США та Японію у нібито "брехні" щодо постачання зброї російській ПВК "Вагнер". Там заявили, що це лише США "накачують Україну смертоносною зброєю, що нібито призводить до смертей українців". Також тоталітарна держава підтримала терористку Росію, назвавши окупантів "найстійкішим народом".

"Міжнародна спільнота, перш ніж прислухатися до безпідставної "версії про оборудки зі зброєю" між КНДР і РФ, яку фабрикує низка нездорових сил з різними цілями, має фокусуватися на злочинних діях США, які масовано закачують Україну різними видами смертоносної зброї та породжують криваву трагедію і руйнування у цій державі", - йдеться у повідомленні.

Північна Корея передає РФ зброю: що відомо

Західні видання напередодні повідомили, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї для російських військ у війні проти України. Північна Корея доставила піхотні ракети і ракети до Росії для використання "Вагнером"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав цивілізований світ притягнути до відповідальності Іран, Північну Корею та Білорусь, які допомагають РФ.

Раніше тоталітарна Північна Корея визнала "незалежність" фейкових "Л/ДНР". У відповідь на це Україна розірвала дипломатичні стосунки з цією державою.

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