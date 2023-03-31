У КНДР страчують громадян за поширення південнокорейських відео - Reuters

У Північній Кореї право громадян на життя перебуває під серйозною загрозою. Зокрема, там страчують людей за наркотики, поширення південнокорейських відео та релігійну діяльність.

Про це інформує Reuters.

За даними видання, Міністерство об'єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими відносинами, випустило 450-сторінковий звіт на свідченнях, зібраних з 2017 по 2022 рік від більш ніж 500 північнокорейців, які втекли зі своєї батьківщини.

"Право громадян Північної Кореї на життя, мабуть, перебуває під серйозною загрозою. Страти широко застосовуються за дії, які не виправдовують страти, включаючи злочини, пов'язані з наркотиками, розповсюдження південнокорейських відео, а також релігійну та забобонну діяльність", – йдеться у повідомленні.

Натомість КНДР критику з боку світової спільноти відкинула, мовляв, це частина змови з метою повалення своїх правителів.

Тим часом у звіті йдеться про нестримні порушення прав з боку держави в громадах, таборах для військовополонених та інших місцях, включаючи публічні страти, тортури та довільні арешти. Ба більше, в місцях тримання під вартою регулярно відбуваються смерті та тортури, а деякі люди були страчені без суду та слідства після того, як їх упіймали при спробі перетнути кордон.

У відповідь лідер Північної Кореї Юн Сук Йоль каже, що що звіт повинен краще інформувати міжнародне співтовариство про "жахливі" зловживання Півночі, заявивши, що КНДР не заслуговує на "ні копійку" економічної допомоги, поки вона переслідує свої ядерні амбіції.

Раніше пропагандистський апарат Північної Кореї вперше за кілька років опублікував фотографії, на яких лідер країни Кім Чен Ин перевіряє ракетні ядерні боєголовки, призначені для того, аби вдарити по союзниках США в Азії та спрямувати ядерну бомбу на материкову частину Америки.