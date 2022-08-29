Північна Корея зближується з Росією через війну в Україні - WSJ

Вторгнення РФ до України створило можливості для Північної Кореї зміцнити зв'язки з Москвою.

Північна Корея зацікавлена в закупівлі запасних частин, вироблених у РФ, і реконструкції своїх виробничих потужностей.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Пхеньян хоче відправити своїх робітників до захоплених РФ території Донецької та Луганської областей — це має дати Кім Чен Ину такий необхідний дохід за кордоном.

Путін, зі свого боку, пообіцяв КНДР надати сучасну зброю й техніку. Москва може активізувати свою транскордонну торгівлю продовольством і використати своє місце в Раді безпеки ООН, щоб заблокувати будь-які жорсткіші санкції проти Північної Кореї.

"Для Північної Кореї підтримка Путіна відчиняє двері для значніших ухилень від санкцій і співробітництва в галузі чутливих технологій", — сказав Патрік Кронін, голова Азійсько-Тихоокеанського регіону в галузі безпеки в Інституті Гадсона.

Нагадаємо, Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

У червні Північна Корея заявила про повну підтримку дій Путіна та назвала Росію "дружньою країною". Кім Чен Ин прямо не згадав війну в Україні, але, найімовірніше, йдеться саме про підтримку збройного вторгнення. Наприклад, на початку березня на Генасамблеї ООН Північна Корея та ще декілька країн голосували проти резолюції, яка вимагала від Росії негайно вивести війська з України.

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