Північна Корея звинуватила Україну в «ядерних амбіціях»: у чому причина

У КНДР занепокоєнні петицією, яка з'явилася на сайті українського президента.

Кім Йо Чен, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, звинуватила Україну в закликах до створення власної ядерної зброї.

Про це інформує Reuters.

За даними видання, у Північній Кореї посилаються на петицію на сайті президента Зеленського про заклики створення Україною власної ядерної зброї.

На думку Кім, петиція може бути політичною змовою офісу президента Володимира Зеленського, але не навела жодних доказів цього твердження.

"30 березня на сайті офіційного представництва президента України, після заяви Росії про розміщення тактичної зброї у Білорусі, зʼявилася петиція під назвою. Розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що станом суботу, 1 квітня, петиція набрали близько 600 підписів із необхідних 25 тисяч, які потрібні, щоб Володимир Зеленський розглянув її.

Додамо, у Північній Кореї право громадян на життя перебуває під серйозною загрозою. Зокрема, там страчують людей за наркотики, поширення південнокорейських відео та релігійну діяльність.

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