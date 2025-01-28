Північнокорейські солдати на Курщині: у РНБО назвали велику проблему Кім Чен Ина

Військові КНДР на Курщині не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Також велика проблема для Кіма (Кім Чен Ин - ред.) - це те, що КНДРівці потрапили в полон, окрім цього, є чітка фіксація тіл загиблих корейців. Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їх участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - зауважили у відомстві.

Раныше Коваленко зазначав, що військові КНДР продовжують брати участь у боях на Курщині. На жаль, вони вчаться сучасної війни та протидіяти FPV-дронам. І в майбутньому їхня навченість стане серйозною проблемою для Південної Кореї та західних армій.

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