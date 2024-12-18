Північнокорейські війська вже беруть участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ 

Північна Корея направила 11 тисяч солдатів до Росії, яких не визнають на фронті.

За даними розвідки, йдеться про 11 тисяч військових, присутність на фронті яких офіційно не визнали ані Москва, ані Пхеньян.

Як пише американське видання CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника, Північна Корея вже зазнала "кілька сотень" втрат – як загиблих, так і поранених – у Курській області з моменту відправлення тисяч своїх військових до Росії у жовтні.

"Якби я мав охарактеризувати їхні можливості загалом, не враховуючи їхнє спорядження, я б сказав, що це не загартовані в боях війська, вони ніколи раніше не брали участі у бойових діях", – сказав американський чиновник, додавши, що серед втрат є "усі звання", включно з командирами.

Але деякі аналітики застерігають від недооцінки північнокорейців.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, відправить "найкращих" з елітного підрозділу високо тренованих і "запрограмованих" солдат, відомого як Штурмовий корпус, стверджує генерал-лейтенант у відставці Чон Ін Бум, ветеран армії Південної Кореї.

Деякі з них є спецпризначенцями, подібними до американських Navy SEALs чи британських SAS. Інші – легка піхота і снайпери, додав він.

Штурмовий корпус – 11-й армійський корпус збройних сил Північної Кореї – є "краще підготовленим, фізично витривалішим і мотивованішим, ніж звичайний північнокорейський солдат", сказав Чон.

Майкл Медден, позаштатний науковий співробітник програми 38 North у Центрі Стімсона у Вашингтоні, заявив, що це найбільше розгортання північнокорейських солдатів з часів В’єтнамської війни. Вони мають "певні психологічні прийоми", щоб витримати труднощі.

"Ці хлопці запрограмовані. Вони ідеологічно підготовлені", – сказав він. „Але питання в тому, наскільки добре вони запрограмовані? Наскільки сильна їхня підготовка?”

"Ймовірно, вони краще підготовлені, ніж інші солдати, які беруть участь у зарубіжних конфліктах, особливо з погляду ментальної підготовки".

"Дозволена мішень"

Дронова війна змінила поле бою в Україні, вносячи нові рівні спостереження та руйнування для військових цілей, а також цивільної інфраструктури.

Також існує цілком реальна ймовірність, що північнокорейців вбиватимуть зброєю американського виробництва. Білий дім заявив, що ці війська є "дозволеною мішенню".

Південнокорейські законодавці стверджують, що Росія навчає північнокорейських солдатів приблизно 100 базових військових команд, як-от „вогонь” і „на позицію”, оскільки виникають проблеми з комунікацією.

За даними Держдепартаменту США, їхнє навчання в Росії включало артилерійські тренування, управління безпілотними літальними апаратами, а також основні піхотні операції, зокрема "зачистку траншей", що є критично важливими навичками для бойових дій на передовій.

Розвіддані свідчать, що північнокорейські солдати інтегруються до російської армії.

Недоїдання і паразити

Північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих держав світу з приблизно 1,2 мільйона військовослужбовців, за даними CIA World Factbook, а всі громадяни зобов’язані проходити обов’язкову військову службу з 17 років.

Тривалість служби зазвичай становить 10 років для чоловіків, хоча останні оцінки свідчать, що цей термін був скорочений удвічі.

Хоча сили спеціального призначення Північної Кореї, ймовірно, отримують кращі їжу та одяг, за словами Чона, звичайні солдати страждали від нестачі в минулому.

Кім Сон Хан, перебіжчик, який нині живе на Півдні, згадує свої 12 років у північнокорейській армії як період нестачі їжі, поганого поводження та виснажливих зимових маршів без сну. "До 1991 року ми ще могли їсти м’ясо, але з того року м’ясо почало закінчуватися", – сказав він. "Норма рису, яка раніше становила 800 грамів на прийом їжі, зменшилася до 800 грамів на день, а зрештою нам давали лише кукурудзяну кашу без рису”.

Під час тренувань регулярно траплялися нещасні випадки, як-от випадкові постріли, підриви гранат та інші помилки у поводженні зі зброєю.

Вірність понад усе

У північнокорейському суспільстві член 11-го армійського корпусу, ймовірно, займає відносно привілейоване становище.

Цей підрозділ високо шанують, і він займає позицію майже на одному рівні з підрозділами, які забезпечують особисту охорону лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Головним критерієм для вступу є лояльність до режиму.

"Вони перевіряють ваше сімейне походження до другого коліна, тобто до двоюрідних братів і сестер. Вони знають, хто ваші батьки, і знають, де ви живете", – сказав Медден.

"Якщо ви добре проявляєте себе на певних навчаннях чи тренуваннях, вас можуть призначити до 11-го армійського корпусу. Але цей підрозділ переважно складається з солдатів, які мають фізичну витривалість, здібності та відповідний бекграунд".

Сили спеціального призначення навчають виконувати завдання в глибокому тилу противника, збирати розвіддані й здійснювати прямі атаки.

"Основна місія цих північнокорейських підрозділів – це дестабілізація", – сказав Чон, колишній офіцер армії Південної Кореї.

Частина 11-го армійського корпусу – це дивізія командос в 10 000 осіб, які тренуються для парашутних десантів або проникнення на територію противника, виконання вбивств, руйнування інфраструктури та саботажу, за словами Меддена.

Деякі підрозділи командос навіть навчають вчиняти самогубство, щоб уникнути полону, додав він.

Чон заявив, що більшість північнокорейських солдатів, яких він зустрічав під час своєї служби, обрали б саме такий фатальний крок.

"Це тому, що якщо ви вбиваєте себе, ваші сім’ї забезпечуються в Північній Кореї", – сказав він. "Вас вважатимуть героєм на всю вічність".

Останніми роками Кім Чен Ин намагався зробити величезну армію Північної Кореї ефективнішою.

"Він особисто відбирає солдатів, він тренує їх на певних видах озброєння... Тому він намагається підтримувати якомога вищу боєздатність", – сказав Чон.

"Він не може мати військо, що функціонує на 100%, але у нього є віддана армія, і навіть із 200 000 солдатів це значна кількість, більша, ніж у більшості європейських країн".

Незрозуміло, чи мали північнокорейські солдати, відправлені до Росії, вибір у своїй відправці, чи їм або їхнім сім’ям було запропоновано якісь стимули. Але перспектива отримати гроші та можливість поїхати за кордон може бути привабливою для багатьох.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія „ймовірно, оплачує всі витрати на розгортання північнокорейських військ, а також виплачує їм стипендію”.

Південнокорейська розвідка припускає, що північнокорейські солдати в Росії можуть отримувати зарплату у розмірі 2000 доларів на місяць.

"(Звичайний) північнокорейський солдат отримує 1 долар на місяць", – сказав Чон. "Він не отримає всіх цих грошей. Кім Чен Ин забере принаймні 90%, але солдат усе одно отримає 300 доларів. Це великі гроші для північнокорейця".

Аналітики кажуть, що масові дезертирства малоймовірні.

"Одна річ, яку слід знати про північнокорейців за кордоном, – вони завжди працюють парами. Як у школі: система напарників... Тому північнокорейського солдата, який намагатиметься дезертувати до України, застрелить його товариш або навпаки", – сказав Медден.

Чон застеріг, що „ніколи не можна знати, як солдати поведуть себе під вогнем”. А їхня ефективність матиме наслідки далеко за межами війни Росії.

"Якщо північнокорейці провалять свої завдання і виявляться групою недосвідчених солдатів, це матиме набагато більші наслідки для безпеки Корейського півострова", – сказав він.

"Але якщо вони добре себе покажуть, якщо вони навчаться, і навіть через провал вони наберуться досвіду, це все одно буде поганою новиною для нас на Корейському півострові і навіть для всього світу".

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами.

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