У Курській області РФ збільшилося невдоволення серед військовослужбовців армії КНДР через недостатній обсяг наданої їжі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Для вирішення проблеми з голодом серед північнокорейських солдатів російське командування відправило генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу, в регіон.

По прибуттю генерал наказав видати північнокорейським військовослужбовцям індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Тим часом Росія продовжує інтеграцію північнокорейських військових, відправляючи військовослужбовців із 92 та 94 бригад спецпризначення КНДР для включення в операційне підпорядкування російським підрозділам, що діють в Курській області, включаючи 22 мотострілецький полк і 810 окрему бригаду морської піхоти.

Нагадаємо, що північнокорейські військові, які тренуються в Курській області Росії, отримують не лише загальновійськову підготовку, але й навчання з керування безпілотниками. Це робить їх потенційними інструкторами вдома, поширюючи сучасні методи війни в Північній Кореї, що може підвищити військову загрозу в регіоні.