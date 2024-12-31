Північнокорейські військові можуть стати серйознішою загрозою: експерт про перспективи нових хвиль бійців

Північнокорейські військові, які долучилися до війни на боці Росії, діють за моделлю, схожою на тактику ПВК “Вагнер”.

Про це заявив військовий експерт і засновник благодійної організації “Реактивна пошта” Павло Нарожний в ефірі Радіо NV.

"Коли ‘Вагнер’ з’явився — це були зеки, вони не мали бойового досвіду, але їх було дуже багато. Вони були вмотивовані тим, що їх випускали з колонії і озброювали. Перші хвилі були дуже слабкі”, — зазначив Нарожний, проводячи паралелі з нинішньою ситуацією.

Невелика кількість, але значний потенціал

За словами експерта, Північна Корея наразі відправила в Україну лише близько 11 тисяч військових, що становить лише 2% від загального угрупування російських сил на окупованих територіях.

"Це невеличка кількість – близько 2 відсотків. Тобто на межі статистичної похибки. Але вони вчаться, вони сюди приїхали саме вчитися. З цими 11 тисячами приїхало цілих три генерали – величезна кількість генералітету для такої невеликої кількості людей. Вони отримують досвід – його вивчать, застосують”, — наголосив Нарожний.

Виробництво зброї у КНДР

Експерт зазначив, що Північна Корея активно нарощує виробництво зброї, включаючи дрони. За його словами, понад 200 заводів країни працюють над озброєнням, використовуючи ресурси, отримані від Росії.

“Це може бути загроза як для нас – що може приїхати наступна хвиля. І вона вже буде навчена для роботи з дронами, протидією мінним полям, артилерії”, — пояснив Нарожний.

Ризик для Корейського півострова

Участь північнокорейських військових може вплинути не лише на ситуацію в Україні, але й на Корейському півострові.

“У них в армії 1,5 млн бійців, і ще декілька мільйонів у резервах. Вони їх можуть призвати та відправити на фронт. Тому це величезна небезпека, але для нас це важіль для переговорів з Південною Кореєю, яка є одним з провідних виробників зброї у світі”, — підсумував експерт.

Водночас американський Пентагон не бачить значної ефективності в участі військовослужбовців КНДР у боях в Курській області проти ЗСУ. Проте, північнокорейські сили зазнають суттєвих втрат.