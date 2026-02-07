Фронт на Харківщині загальмував: у ЗСУ розкрили, чому росіяни втратили темп

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Ситуація на кордоні Харківської області залишається напруженою. Російські війська не полишають спроб просунутися вглиб української території, вишукуючи прогалини в оборонних укріпленнях ЗСУ.

Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов для «24 Каналу».

За словами військового, противник концентрує зусилля на кількох ключових напрямках. Зокрема, фіксується рух окупантів у бік населених пунктів Липці та Дегтярне. Також напруженою залишається ситуація поблизу Куп’янська та Вовчанська.

«Окупанти шукають шпаринки в нашій обороні, в укріпленнях українських військ», — зазначив Трегубов.

Чому окупанти стали «глухими та сліпими»

Попри активність, інтенсивність бойових дій з боку росіян дещо знизилася. Головною причиною стало порушення системи управління військами.

Як повідомлялося раніше, відключення терміналів Starlink на окупованих територіях та у «сірій зоні» створило для ворога критичні проблеми з координацією. Росіяни змушені терміново шукати альтернативи, налагоджувати застарілий радіозв’язок, що значно сповільнює передачу команд та реакцію на події.

Ще одним союзником українських захисників стала погода. Мороз та ожеледиця ускладнюють проведення наземних наступальних операцій, а обледеніння виводить з ладу ворожі безпілотники.

«Коптери сильно обмерзають, їхня ефективність падає», — пояснив Трегубов.

Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог вдається до тактики залякування. Росіяни намагаються проникати у прикордонні населені пункти невеликими диверсійними групами. Мета таких вилазок — створити паніку серед місцевого населення та змусити українців покидати свої домівки, виїжджаючи за кордон.

Водночас у лавах самої окупаційної армії панує жорстока дисципліна. Тих російських військових, які відмовляються йти у «м’ясні штурми» або виконувати злочинні накази, командування показово страчує.

Нагадаємо, російські війська зіткнулися з серйозними проблемами зі зв’язком і управлінням підрозділами на фронті після відключення неверифікованих терміналів Starlink. За оцінками експертів, втрата супутникового зв’язку суттєво ускладнила координацію дій окупантів і вже призвела до зниження інтенсивності штурмів на окремих ділянках лінії бойового зіткнення.

Аналітики зазначають, що альтернативні засоби зв’язку РФ є застарілими та менш ефективними, а на відновлення керованості військами росіянам можуть знадобитися тижні або навіть місяці. Водночас не виключається, що Москва шукатиме технологічну заміну Starlink, зокрема за рахунок співпраці з Китаєм.