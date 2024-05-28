"Пиво набирають тоннами, в якому стані вони воюють": на Бєлгородщині солдати РФ масово зловживають спиртними напоями

У Росії на Бєлгородщині солдати окупаційної армії РФ масово зловживають спиртними напоями.

Відповідну розмову мешканок Шебекінського району Бєлгородської області перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України 28 травня.

Жінки обговорювали масове зловживання солдатами РФ спиртних напоїв.

"Там вся пивнушка в вояках. Пиво набирают тоннами… В каком состоянии они, б***ь, воюют", – каже мешканка Шебекінського району своїй співрозмовниці.

ГУР вкотре наголошує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Раніше українські розвідники оприлюднили перехоплену розмову з російського населеного пункту Соломине Шебекінського району щодо обстрілу Бєлгорода. Зокрема, у розмові росіянин розповідав, що Бєлгород знову розбомбили.

Читайте провідні новини дня: