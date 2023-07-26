"Пийте воду і йдіть за дроном": БпЛА врятували життя українським військовим, які були недалеко від ворога

Українські захисники опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій, один з них - важкий 300.

Аеророзвідники групи "Махно" за допомогою дронів допомогли врятуватися бійцям Першої танкової бригади ЗСУ, які брали участь у боях на Запорізькому напрямку.

Відео опублікували аеророзвідники групи "Махно у себе на сторінці в Instagram.

Зазначається, що українські захисники опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій, один з них - з важким пораненням.

Наші аеророзвідники побачили побратимів, які були серед поля. Один із низ був 300-м. Аби їх врятувати, вони прикріпили до дронів записки із написом": Пийте воду і йдіть за дроном - там наші", "Випий одразу парацетамол і інщі по одній таблетці".

Наприкінці відео видно, що військові прийшли на українські позиції, їх евакуювали.

Дрони врятували життя українським військовим, які були недалеко від ворога

Як повідомляли раніше, Росія почала атакувати Україну "Шахедами", зібраними на її території. Про це розповіли в ОК "Південь". Про це свідчить маркування на дронах.

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