"Пийте воду і йдіть за дроном": БпЛА врятували життя українським військовим, які були недалеко від ворога

Українські захисники опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій, один з них - важкий 300.
Аеророзвідники групи "Махно" за допомогою дронів допомогли врятуватися бійцям Першої танкової бригади ЗСУ, які брали участь у боях на Запорізькому напрямку.
Відео опублікували аеророзвідники групи "Махно у себе на сторінці в Instagram.
Зазначається, що українські захисники опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій, один з них - з важким пораненням.
Наші аеророзвідники побачили побратимів, які були серед поля. Один із низ був 300-м. Аби їх врятувати, вони прикріпили до дронів записки із написом": Пийте воду і йдіть за дроном - там наші", "Випий одразу парацетамол і інщі по одній таблетці".
Наприкінці відео видно, що військові прийшли на українські позиції, їх евакуювали.
Як повідомляли раніше, Росія почала атакувати Україну "Шахедами", зібраними на її території. Про це розповіли в ОК "Південь". Про це свідчить маркування на дронах.
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