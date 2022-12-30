Пізно ввечері окупанти атакували кілька областей — на Дніпропетровщині спрацювала ППО

Запорізькій області місцеві жителі повідомляли, що чули кілька вибухів

Ввечері 29 грудня російські агресори вдалися до нової атаки безпілотниками на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської ОВА Євген Євтушенко.

Повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях о 23:48.

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Євтушенко заявив, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони та закликав жителів повідомляти спеціальним службам, якщо вони помітили "літунів".

У Запорізькій області місцеві жителі повідомляли, що чули кілька вибухів.

Пізніше повітряне командування "Схід" ЗСУ повідомило, що у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями було збито 10 ворожих ударних дронів.

Нагадаємо, раніше президент Україні Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 29 грудня заявив, що Росія може ще раз атакувати Україну під Новий рік, щоб занурити країну у темряву.

Крім того, ми раніше інформували, що

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