"Пізно ввечері його знайшли мертвим": у Скадовську окупанти вбили пожежника

"Пізно ввечері його знайшли мертвим": у Скадовську окупанти вбили пожежника

Російські військові вбили працівника скадовської ДСНС Сергія Бойченка, який робив обстереження місця вибуху.

Напередодні у місті було чутно вибух.

Про це повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв на сторінці у Facebook.

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"Очевидці повідомляють, що бачили ракету, яка і спричинила руйнацію нежитлових приміщень в районі Скадовського порту. Це і було джерелом потужного другого вибуху, який чули навіть в сусідніх селах", - написав Яковлєв.

Також у дописі міського голови сказано, що за інформацією ДСНС, рятувальника Сергія Боченка, який обстежував місце вибуху, після роботи забрали з дому військові РФ.

"Пізно ввечері його знайшли мертвим та доправили до скадовської лікарні. Ведеться слідство", - зазначив Олександр Яковлєв.

Нагадаємо, у Херсоні знайшли мертвим Віталія Лапчука, якого окупанти викрали ще 27 березня. Віталій Лапчук - підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.

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