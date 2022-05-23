ПКР Harpoon: чим вражають протикорабельні ракети і чи допоможуть вони Україні у війні

ПКР Harpoon: чим вражають протикорабельні ракети і чи допоможуть вони Україні у війні

Для України захист від російского флоту - одна з першочергових проблем. Звичайно, ще 2020 року в ЗСУ з'явився береговий комплекс "Нептун", однак далекобійної протикорабельної зброї все ще мало. Саме тому Україні могли б допомогти ПКР Harpoon. Про дальність стрільби та інші характеристики системи читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли мова заходить про ПКР для України, найчастіше маються на увазі американські протикорабельні ракети AGM/RGM/UGM-84 Harpoon. Наразі вони вважаються найпоширенішими в світі. Розробила ПКР компанія McDonnell Douglas, зараз система випускається на підприємствах корпорації Boeing Defense.

Протикорабельні ракети Гарпун (Harpoon): історія

Сполучені Штати Америки почали розробляти ракети, призначені для підводних човнів, що спливли, ще 1965 року. Тоді вони й отримали свою назву "Harpoon" за асоціацією з китобійним промислом.

Через те, що в ВМФ США не бачили гострої необхідності в спеціалізованій протикорабельній зброї, робота просувалася досить повільно. Тоді вважали, що палубна авіація з тактичними ядерними бомбами є більш ефективною. А самооборону кораблів вирішували за допомогою зенітних ракет, які були пристосованими для стрільби по надводним цілям.

Однак, коли ізраїльський есмінець Елайт був потоплений ракетами П-1 Термін, які випустили з єгипетських катерів 1967 року, ВМФ США оцінили потенціал такої зброї та ухвалили рішення переорієнтувати програму Harpoon на боротьбу з кораблями. Офіційна робота над проєктом була розпочата 1968 року.

Спочатку було вирішено, що основними носіями нової зброї будуть патрульні літаки. Однак на початку 1970-х в США все ж розширили гаму можливостей та додали нові носії, наприклад, підводні човни. В жовтні 1972 року пройшли перші льотні випробування прототипів ракет з твердопаливним ракетним двигуном.

А офіційно ПКР Harpoon прийняли на озброєння США 1977 року. Тоді протикорабельні ракети Гарпун мали лише корабельний варіант базування RGM-84A. 1979 року прийняли варіант для літаків P-3 (AGM-84A), а 1981 року - варіант для підводних човнів.

Протикорабельні ракети Гарпун: дальність польоту, наведення ракети та інше

Наведення ракети здійснюється в дві стадії:

спочатку ракета слідує за курсом, встановленим раніше, на надмалій висоті в бік цілі;

у розрахований момент вона ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення для пошуку мети в секторі радіусом 45 градусів від напрямку польоту.

Максимальна дальність виявлення есмінця становить 40 км (за наявними даними), а ось катерів - до 18 км. Коли ракета виявить мету, вона відразу наводиться на неї та здійснює атаку. Атака можлива двома способами:

горизонтальне атакування цілі - тоді ракета рухається паралельно воді на малій висоті (2-4 метри);

маневр "гірка", коли ракета спочатку підіймається угору на висоту до 18 км, а потім пікірує на ціль - найкраще підходить проти підводних човнів, що спливли, і невеликих маневрених катерів.

В бойовій обстановці протикорабельні ракети Harpoon вперше застосував іранський флот 1980 року (під час ірано-іракської війни).

Основні технічні характеристики AGM-84L Harpoon Block II

ПКР Harpoon: характеристики / Фото: commons.wikimedia.org

Вага: 540 – 691 кг ;

540 – 691 кг Довжина: 3,8 – 4,6 м ;

3,8 – 4,6 м Діаметр: 34,3 см ;

34,3 см Двигун: турбореактивний двигун та твердопаливний прискорювач ;

турбореактивний двигун та твердопаливний прискорювач Розмах крил: 91,4 см ;

91,4 см Операційна дальність: 140 – 280 км ;

140 – 280 км Висота польоту: політ над гребенями хвиль ;

політ над гребенями хвиль Швидкість: 850 км/год (0,85 Маха) ;

850 км/год (0,85 Маха) Система наведення: інерціальна система наведення з радіовисотоміром та активна радіолокаційна на кінцевій ділянці польоту ;

інерціальна система наведення з радіовисотоміром та активна радіолокаційна на кінцевій ділянці польоту Боєголовка: 221 кілограм, фугасна.

Чи можна використовувати ПКР Гарпун у війні в Україні

Україна ще від 2021 року веде перемовини щодо закупівлі протикорабельних ракет Harpoon для корветів типу "Ада" (їх будують в Туреччині для ВМС України і перший було закладено саме 2021 року у вересні місяці).

Однак наразі з бойовим використанням ПКР Harpoon в Україні є певна складність. ЗСУ просто не мають літаків, субмарин чи кораблів, з яких можна здійснювати пуск цією ракетою. Тобто підійде лише берегова версія протикорабельної ракети Harpoon. Якщо виставляти систему, наприклад, в районах Миколаївської чи Одеської області, дивізіон "Гарпунів" зможе запобігти висадці десанту чи обстрілу портових міст з кораблів Росії. Однак, на жаль, дістати до есмінців Чорноморського флоту РФ, які "Калібрами" обстрілюють українські міста, Harpoon не зможе.

Вартість

Ціна однієї протикорабельної ракети (версія AGM-84L Block II) - від 1,5 млн доларів (для міноборони США) та до 9,2 млн доларів за одиницю (для іноземних країн). Наприклад, за 10 ракет AGM-84L Block II із додатковим оснащенням та послугами Індія заплатила 2020 року 92 млн доларів США.

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