Плацдарм на лівому березі Дніпра: в ISW повідомили про нові успіхи ЗСУ (мапа)

Українські військові продовжують операції на лівому березі Херсонської області та просунулися вперед за 21 листопада

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону поблизу населеного пункту.

Тим часом р осійські джерела стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках, а також біля Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

За даними Міністерства оборони країни-агресорки, на Херсонському напрямку діють підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ) РФ.

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини. ФОТО: ISW

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, як далі розгортатимуться події на лівобережжі Херсонщини.

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