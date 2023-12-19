Плацдарм на лівому березі Дніпра: ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку – представник Херсонської ОВА

За його словами, на лівому березі Дніпра тривають дуже важкі бої.

ЗСУ наразі не мають можливості перекинути свою броньовану техніку на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це заявив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає "Еспресо".

Він наголосив, що українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, попри важкі умови. Завдяки цьому, зокрема, зменшилася кількість обстрілів Херсона.

"Хлопці беруть на себе удар і снаряди, які могли б летіти на лікарні, дитячі садочки на правобережній частині. Українські захисники беруть на себе цей вогонь. На таку самовіддану роботу не кожен здатен", – сказав Толоконніков.

За його словами, на лівому березі Дніпра тривають дуже важкі бої.

"Наразі ми не маємо можливості великими силами підтримувати захисників, а саме броньованою технікою. Тому що немає можливості перекинути її на той берег. Росіяни продовжують застосовувати авіацію, але Сили оборони продовжують робити все, щоб утримувати плацдарм й просуватися далі", – підсумував представник ОВА.

Нагадаємо, 16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний. Військовий "Мадяр", обурено прокоментував цю статтю.

Представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк запевнила, що ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра і позиції не здавали.

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