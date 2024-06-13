Наступ РФ на Харківщині: експерт розповів, який плацдарм окупантів у Вовчанську

Напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.

Плацдарм окупантів у Вовчанську на Харківщині становить до 10 кілометрів.

Про це розповів полковник запасу Збройних сил України Петро Черник в ефірі каналу "Київ 24".

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За його словами, це невеликий плацдарм російської армії.

"Я не бачу, щоб там розгортався по-справжньому великий плацдарм. Дійсно, діаметр 7-8 кілометрів, до 10, він є, але я б не сказав що це якийсь дуже великий плацдарм", - сказав аналітик.

Черник припускає, що напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили нещодавно відновили втрачені позиції у Харківській області, а саме на напрямку Липці.

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