Наступ РФ на Харківщині: експерт розповів, який плацдарм окупантів у Вовчанську

Напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.
Плацдарм окупантів у Вовчанську на Харківщині становить до 10 кілометрів.
Про це розповів полковник запасу Збройних сил України Петро Черник в ефірі каналу "Київ 24".
За його словами, це невеликий плацдарм російської армії.
"Я не бачу, щоб там розгортався по-справжньому великий плацдарм. Дійсно, діаметр 7-8 кілометрів, до 10, він є, але я б не сказав що це якийсь дуже великий плацдарм", - сказав аналітик.
Черник припускає, що напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.
Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили нещодавно відновили втрачені позиції у Харківській області, а саме на напрямку Липці.
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