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Наступ РФ на Харківщині: експерт розповів, який плацдарм окупантів у Вовчанську

Наступ РФ на Харківщині: експерт розповів, який плацдарм окупантів у Вовчанську

Наступ РФ. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.

Плацдарм окупантів у Вовчанську на Харківщині становить до 10 кілометрів. 

Про це розповів полковник запасу Збройних сил України Петро Черник в ефірі каналу "Київ 24". 

За його словами, це невеликий плацдарм російської армії.

"Я не бачу, щоб там розгортався по-справжньому великий плацдарм. Дійсно, діаметр 7-8 кілометрів, до 10, він є, але я б не сказав що це якийсь дуже великий плацдарм", - сказав аналітик.

Черник припускає, що напередодні Саміту миру у Швейцарії російські військові можуть показати, що вони нібито на щось здатні.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили нещодавно відновили втрачені позиції у Харківській області, а саме на напрямку Липці.

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