Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: експерт назвав головні цілі українських військ

Стратегічна ціль цього плацдарму – це дійти до Армянська, до перешийка з Кримом.

Українські війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині рухаються в напрямку міста Олешки, з якого обстрілюють Херсон. Стратегічна ціль — дійти до Армянська.

Такими міркуваннями в ефірі національного телемарафону поділився військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, плацдарм українських військ створено біля населених пунктів Кринки та Козачі Лагері, що поблизу Олешківських пісків.

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“Вони [українські військові] наразі, за всіма повідомленнями, рухаються в сторону Олешків. Це абсолютно логічний крок, тому що Олешки знаходяться за річкою на лівому березі від міста Херсон, яке постійно потерпає від артилерійських обстрілів, обстрілюється саме з Олешків. І їм треба перерізати дорогу, по якій іде постачання в це російське угруповання, яке знаходиться в Олешках”, - наголосив військовий експерт.

Нарожний зауважив, що Олешківські піски є найбільшою в Європі пустелею діаметром приблизно 45-50 кілометрів, на якому нереально закріпитися. Тому, на його думку, ворога будуть відтісняти до Раденська - за 20 км від Олешків.

“Але стратегічна ціль цього плацдарму – це дійти до Армянська, до перешийка з Кримом. Бо через цей перешийок іде більш ніж 90% всього постачання для російського угруповання, яке знаходиться в Херсонській, Запорізькій областях - біля того самого Мелітополя, Токмака, де точаться дуже важкі бої”, - вважає експерт.

Він зазначив, що ворог був неготовий до висадки українських військ. “Там не були побудовані серйозні укріплення, там немає боєспроможних підрозділів, які б могли давати відсіч. Ми бачимо, що цей плацдарм тільки розширюється. Ми не бачимо серйозних контратак ворога", - підкреслив Павло Нарожний.

Нагадаємо, українські сили відбили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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