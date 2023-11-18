Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: як окупанти намагаються вибити наших воїнів

Росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму на лівому березі Херсонщини. На наземні війська вони майже не покладаються, натомість скидають на Кринки та інші позиції ЗСУ в цьому районі авіабомби.

Про це пише оглядач Forbes Девід Акс.

"Окупанти скидають десятки КАБів ― і хоча вони не точні, це теж потужна зброя, визнають українські бійці", - зазначає він.

Так, 5 листопада росіяни скинули на територію Херсонщини 87 КАБів ― це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення. У Кринках, найімовірніше, цілих будівель уже не лишилося.

Щоб протидіяти обстрілам, українці застосовують засоби ППО, зокрема установки С-300. Це видно з того, що росіянам недавно вдалося знищити в області одну з таких установок.

"Система явно потребує посилення. І від того, наскільки ефективно ППО зможе прикрити український контингент у Кринках та його шляхи постачання, залежить успіх всієї операції", - стверджує Акс.

Географічний масштаб зусиль ЗСУ на лівому березі Херсонської області значно більший, аніж наразі відображає будь-яке доступне відкрите джерело, констатують аналітики ISW.

15 листопада ці операції продовжувалися: російські воєнкори заявляли, що українські сили здійснили нібито невдалі атаки з центру села Кринки (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від Дніпра та приблизно 3,6 км на північ від траси E-58.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

ЗСУ контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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