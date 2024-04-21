Плацдарм ЗСУ в Кринках: експерт припускає наступ на лівобережжі Херсонщини

Українські підрозділи у цьому районі продовжують виконувати завдання, провівши переформатування морської піхоти і сил територіальної оборони.

Плацдарм Сил оборони України у Кринках на лівобережжі Херсонщини наразі не розширюється, але й російські окупанти не можуть витіснити звідти українські підрозділи.

Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу 1+1 в рамках інформаційного марафону.

За його словами, українські підрозділи у цьому районі продовжують виконувати завдання, провівши переформатування морської піхоти і сил територіальної оборони.

“Є вузька смуга, яка утримується і контролюється вогнем артилерії. Контрбатарейна боротьба працює. Там дуже добре працюють дрони. Вони наносять удари по артилерії ворога, по техніці", – зазначив Мусієнко.

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Військовий експерт припустив, що з цього плацдарму можна розвивати великий наступ на лівобережжя, але за умови зосередження сил і засобів.

“Херсонщина – слабке місце у них [російських окупантів] як було, так і залишається. Лівобережжя. І нічого вони з цим не можуть вдіяти. А для нас [цей напрямок] буде залишатиметься перспективним. Усе залежатиме від рішень командування... Але, враховуючи, скільки ми утримували цей плацдарм і могли його забезпечувати хоч якимось чином, я думаю, що якщо наше командування і керівництво будуть планувати наступ, то цей напрямок буде одним із пріоритетних", – наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У районі населеного пункту Кринки тривають бойові дії.

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