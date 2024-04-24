Плацдарм ЗСУ зростає: що нині відбувається на лівобережжі в Кринках

В одному з епіцентрів протистояння з окупантами - селі Кринки - українські захисники незважаючи на значну перевагу сил противника, демонструють стійкість і навіть розширюють свій плацдарм.

Кринки — це саме та локація, яка якнайкраще демонструє те, на що здатні російські окупаційні війська за наявності домінуючої компоненти, але в умовах протидії не стандартних рішень з боку противника.

Про це каже військовий оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

За його словами, наразі російські окупаційні війська сконцентрували на цьому напрямку виключно підрозділи, які "звикли вистрибувати з транспорту, що рухається в повітряному просторі, з вигуком "Гойда!", а саме 337 і 338 ДШП 104 ДШД ВДВ.

"Схоже, так само як з Іванівським під Бахмутом, десантура намагається на себе перетягнути головну роль у вирішенні проблематики лівобережного села, щоб показати, наскільки хороші безкрилі "літуни" поза загальним командуванням", - каже експерт.

Коваленко зауважив, що лівобережна Херсонщина - це зона відповідальності найчисельнішої групи військ окупантів в зоні БД - "Дніпро". Це угруповання військ станом на зараз складає:

особовий склад -130 тис;

танки - близько 700;

ББМ - близько 2 000;

ствольна артилерія - близько 1 100;

РСЗВ - 250.

"І весь цей потенціал так і не зміг узяти під свій контроль Кринки, які начебто, за заявами Путіна, Шойгу з відсиланням до Теплинського, який сидить на трьох стільцях, був під "контролем" російських окупаційних військ ще 20 лютого! За минулий місяць Сили оборони України не тільки змогли утримати плацдарм, а й розширити його", - додав Коваленко.

Хоча, саме після цих заяв біля Кринок раптом, чомусь, з'явилися підрозділи 81-го САП. Але, щодо розширення, каже Коваленко, то, наприклад, у середині лютого Сили оборони України розширили плацдарм від приватної забудови, до музею Остапа Вишні. До кінця березня, титанічними зусиллями в максимально несприятливих умовах, наші підрозділи вийшли на захід від музею до теплиць.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У районі населеного пункту Кринки тривають бойові дії.

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