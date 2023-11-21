Плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: експерт спрогнозував, як розгортатимуться події

Українські військові мають значні успіхи на лівобережжі Херсонщини та ймовірні цілі на даному напрямку фронту.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону.

За його словами, українські війська намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівому березі Дніпра для того, щоб максимально створити труднощі для противника в майбутньому.

"Противник, слідуючи такій дуже традиційній схемі, намагається утримати всі території, які зараз знаходяться під його контролем і таким чином він змушений розмазувати війська, тобто розподіляючи цю щільність сили засобів, яка у нього є наявності, на більш широкому фронті", - сказав він в ефірі.

Яка мета ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Одна з цілей ЗСУ - дезорієнтувати ворога або зменшити щільність військ РФ на Запорізькому напрямку.

"У майбутньому можуть створитися умови, при яких українська армія може розвивати локальні наступальні дії саме з цього напрямку. Метою може бути максимально наблизитися до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в Північній Таврії. Тому наближення до Криму українських вогневих засобів серйозно вплине на можливість забезпечення угруповання противника, яке діє на північно-таврійському напрямку і тому це досить серйозна загроза", - заявив Грабський.

При цьому РФ дуже нервово реагує на спроби просування української армії на цьому напрямку.

"Говорити про якісь масштабні наступальні операції навряд чи доводиться на даний період часу. Але маючи можливість розширювати ці плацдарми, ми не можемо виключити ймовірність того, що при насиченні інженерною технікою українські війська не зможуть проводити наступальні операції на цьому напрямку", - додав експерт.

Нагадаємо, на лівобережжі Херсонщини вже "відбувся" український плацдарм, росіянам не вдасться відкинути наші війська назад за Дніпро.

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