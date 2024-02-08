Плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація в Кринках — Гуменюк

Український прапор, який з’явився над селом Кринки на лівобережжі Херсонської області, свідчить, що Сили оборони України утримують цей плацдарм.

Про це повідомила на брифінгу у четвер, 8 лютого, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Присутність там українського прапора - це один з сигналів, зокрема й місцевим жителям, про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції. Нікуди вони не поділися, як би цього не хотіли російські пабліки", - зауважила вона.

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За словами Гуменюк, підрозділи ЗСУ продовжують на лівобережжі бойову роботу - закріплення на позиціях. Водночас ворог не припиняє “м’ясних штурмів”, зокрема напередодні було чотири такі спроби.

"Характерним залишається те, що [в окупантів] продовжує діяти командирське ембарго на використання бронетехніки... Бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України - економить бронетехніку. Щоб, коли прийде наша, їм було чим битися", - констатувала Гуменюк.

Нагадаємо, Сили оборони підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області, спростувавши заяви Z-пропагандистів щодо втрати контролю ЗСУ над селом.

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