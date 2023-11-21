Плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусили росіян панікувати – ГУР

Поява плацдармів українських військових на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для російських окупантів настільки несподіваною, що навіть почасти викликає паніку.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі LIGA.net.

"Зараз ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини в росіян є певна паніка", - зазначив він.

За словами Черняка, окупаційна армія РФ активно проводить перегрупування, намагається перекидати нові формування. Згідно з задумом, противник хотів наявними силами й засобами утримати захоплені території.

Він зазначив, що росіяни не одразу зрозуміли, що ЗСУ форсують плацдарм, оскільки спочатку українські бійці просто тримали противника в напрузі шляхом регулярних вилазок. Завдяки цьому вдалося приспати пильність, і, судячи з усього, появу українських військових, росіяни розглядали як чергову диверсійну активність.

Як зазначив представник ГУР, поява українських плацдармів на лівобережжі Херсонської області стала можливою завдяки підготовленим людям і ретельному плануванню.

"До того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи", - розповів Черняк.

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська 20 листопада продовжили операції на лівому березі Херсонської області та просунулися вперед.

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