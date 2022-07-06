"Плакали над кожним снарядом": Арестович розповів, що зараз українська армія перестала "соромитися"

"Плакали над кожним снарядом": Арестович розповів, що зараз українська армія перестала "соромитися"

За словами Арестовича, ЗСУ перестали "соромитися" і почали застосовувати зброю значно інтенсивніше, ніж місяць-два назад.

На фронті відбулася зміна інтенсивності обстрілів на користь української армії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Це поки що не баланс, але реальна зміна інтенсивності на нашу користь. Ми перестали "соромитися" і почали застосовувати (зброю. – Ред.) значно інтенсивніше, ніж місяць-два назад. Раніше "плакали" над кожним боєприпасом, адже їх просто не було. Співвідношення було: 2 тисячі випускав російський дивізіон за добу, 100 – український. Недавно (головнокомандувач ЗСУ. – Ред.) Залужний назвав день, коли 45 тис. снарядів росіяни використали. І це тільки у районі Ізюм-Попасна. І наші тоді стріляли тисячу-дві тисячі у відповідь", – говорить Арестович.

За його словами, ситуація змінилася, коли почали вибухати і горіти склади, ремонтні бази у "глибині оборони противника".

"Також снаряди під'їхали і їх можна вже не економити", – підсумував представник ОП.

Раніше Олексій Арестович прокоментував рішення Генштабу про обмеження переміщення військовозобов’язаних.

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