"План "Б" або "В": у Міноборони розповіли, чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі

На сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який триває там без особливих змін від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Це війна і Росія так само, як і ми, припускаємо всі можливі сценарії, вони це так само роблять. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо. Але з точки зору того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз відбулося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші Збройні сили перебувають у стані готовності, ми готові реагувати на виклики з Півночі", - наголосила Маляр.

Загрозу з боку Білорусі

У Держприкордонслужбі розповіли, що Сили оборони продовжують зводити укріплення на лінії кордону з Білоруссю. Білоруські прикордонники періодично намагаються глушити українські безпілотники, які використовують для відстеження ситуації навколо лінії кордону та прикордонної території.

В американському Інституті з вивчення війни вважають, що Росія готується до терактів на АЕС Білорусі для втягування армії Лукашенка у війну після провокацій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що командування РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України, зокрема на Київ або Волинь.

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