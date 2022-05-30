"План Маршалла" для України: українці можуть змарнувати свій шанс через бюрократію, кумівство і корупцію

В минулому столітті, після Другої світової історичний крок Сполучених Штатів не тільки допоміг відновитися країнам Західної Європи, але зробив можливим подальший розквіт.

У 47 році світ оговтувався після Другої світової війни, яка спустошила півсвіту, повсюди були руїни, безробіття і голод. А Сталін намагається використати катастрофу для посилення впливу СРСР, йдеться в ТСН.

Москва доправляє продовольство в ті країни, де вдалось встановити комуністичні уряди. Попри те, що в самому СРСР люди мруть від голоду, в Кремлі у такий спосіб прагнуть захопити якомога більший шматок післявоєнної Європи. Небезпеку приходу до влади комуністичних режимів у Західній Європі розуміє президент США Гаррі Трумен.

«Народи звільнених країн сподіваються на те, що ми захистимо їхню свободу. Наша нерішучість поставить світ на межу нової війни і негативно відіб'ється на добробуті самої Америки», - зазначав Трумен.

Він йде у наступ - план він доручає держсекретарю, генералу Маршаллу. Цей аскетичний суворий генерал увійшов в історію саме завдяки розробленому ним плану відновлення Західної Європи та Японії. Допомогу пропонували і східній Європі і навіть СРСР. Проте Сталін, який не бажав посилення ролі США, відмовився та змусив зробити це і контрольовані ним уряди Східної Європи. 48 року план Маршалла запрацював. Цілком справдивши поставлену мету - економічне диво у Західній Європі. США давали гроші не в борг, а як безповоротну допомогу. А ще харчі, пальне, промислове устаткування, будівельні матеріали - все, що визначили як необхідне самі уряди цих країн.

«План Маршалла діяв всього 4 роки - від 1948 до 1952 рік. Поміч вираховується сотнями мільярдів доларів у сьогоднішньому еквіваленті. Допомагали Британії, Франції і, звісно ж, Німеччині. Кожна з країн скористалась, щоби відновити свою економіку. Почались унікальні горизонтальні процеси між європейськими країнами, які пізніше призвели до того, що народилась така організація як ЄС», - розповідають історики.

А США вдалось зупинити поширення комунізму в Європі, завантажити власне виробництво та закріпитись у ролі світового лідера. В Європі ж, яка швидко досягла процвітання, зникли причини для нових війн. Натомість комуністична модель на сході помітно програвала, створюючи неприємний для Москви контраст. Остаточне фіаско СРСР у цій геополітичній битві за Європу ознаменувало падіння Берлінського муру у 89-ому.

Росія, яка оголосила себе правонаступницею СРСР, намагається відновити і його старі кордони і його вплив. Проте всі ці її імперські амбіції нині розлітаються на друзки в Україні. Війна, яку розв'язав Путін, несе наслідки абсолютно протилежні його цілям. Він руйнує в Україні всі залишки зв'язків з Росією, ту саму пострадянську ідентичність, яка тридцять років утримувала українців у сфері впливу Москви та стару інфраструктуру. Навіть українська залізниця невдовзі перейде на європейські рейки - не фігурально, а саме буквально.

Новий план Маршалла змінить пострадянську Україну докорінно, вважають українські експерти. Але є одна важлива умова. «Якщо українці не запровадять старі схеми корупції, кумівства і друзів в уряді, він призведе до величезного економічного зростання. Завдяки цим світовим коштам ми зможемо збудувати нову Україну, назавжди відійти від застарілих технологій, які нам залишилися в спадок від «совєцької» доби. Ми побачимо, що ця ситуація, по суті, нас світоглядно переродить, українців», - переконаний експерт.

"План Маршалла" для України: що нового пропонують для відновлення країни - ТСН

Економічний ривок, який зможе зробити Україна завдяки такому плану, здатен перетворити її на лідера регіону, вважає економіст Анатолій Амелін. Україна має значні запаси газу, розвинену систему газогонів та сховищ, тож може забезпечити газом і себе, і Європу. Має відновити свої обсяги виробництва зерна та продовольства. Забезпечувати логістичні зв'язки, виробляти зброю. Та мусить і надалі служити муром, який захищає європейців від Росії.

«Ми віримо, що активна фаза війни найближчим часом закінчиться, але війна не закінчиться, доки існує у наших кордонів РФ. А якщо так, то нам потрібно будувати план мілітаризованої економіки чи економіки воєнного часу, де первинна безпека. Відновлення після війни призведе до того, що нам доведеться змінити податкові правила та регуляторні правила. Для того, щоб приходив капітал, і внутрішній і зовнішній, нам потрібно мати найліберальніші умови ведення бізнесу. Вже готуються плани відновлення українських міст. Вони також мають стати іншими - більш сучасними та комфортними», - зазначає він.

«Ми можемо перепланувати, перепродумати наші міста, які планувались востаннє після Другої світової війни. Якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж Бучу чи Ірпінь, де багато людей працювали в Києві і їздили щодня на роботу, можливо, варто під час цього перепланування міста взагалі змінити логіку міста. Щоб Буча та Ірпінь не були такими супутниками Києва, які зв'язані з ним залізницею, а були самодостатніми містами і люди могли не витрачати три години на дорогу», - пропонують експерти.

Наскільки успішним буде план Маршалла в Україні, насамперед залежить від самих українців, вважають опитані нами експерти. Україна ризикує втратити довіру та лідерство, якщо змарнує свій історичний шанс і всі процеси відновлення зав'язнуть у бюрократії і корупції. І ці внутрішні вороги, кажуть фахівці, можуть виявитися небезпечнішими за Росію.

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