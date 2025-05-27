План щодо направлення європейських військ в Україну "мертвий" через позицію Трампа — FT

Миротворці НАТО. / © ТСН.ua

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План щодо направлення європейських військ в Україну фактично заморожений через небажання адміністрації Трампа надавати гарантії безпеки.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

Франція та Велика Британія, які очолюють так звану “коаліцію охочих”, продовжують підтримувати ідею присутності військових інструкторів та інших форм прямої допомоги на території України. Проте частина європейських країн, зокрема Німеччина, дедалі більш скептично ставиться до ініціативи, враховуючи непевність щодо підтримки з боку Вашингтона.

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Один із європейських чиновників прямо заявив, що без залучення США план “мертвий”, адже він “абсурдний без участі Трампа, а той не виявляє жодного бажання долучатися”.

Попри це, джерела у французькій дипломатії заперечують припинення обговорень. За їхніми словами, повідомлення про нібито згортання ініціативи є “перебільшенням” і не відповідають дійсності. Франція та Британія, як повідомляється, продовжують працювати над планом “у звичайному темпі”.

Мета ініціативи — залишити Європу активним учасником переговорів про припинення вогню, підтримати моральний дух України та показати рішучість навіть у разі відсутності чіткої підтримки США.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.

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