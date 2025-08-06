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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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49
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2 хв

План Трампа не змінить ситуацію: Портников назвав єдину умову, яка зупинить Путіна

На думку Портникова, Путін готовий на будь-які жертви і не зупиниться, доки не втілить свою політичну мрію про контроль над Україною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп та Володимир Путін

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Володимир Путін буде продовжувати війну з Україною за будь-якого розвитку обставин, навіть якщо російській армії не вдасться повністю захопити територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремлівський диктатор готовий заплатити будь-яку ціну за свою «політичну мрію».

Про це заявив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Справжня мета Путіна

За словами журналіста, Путін буде продовжувати війну, незалежно від того, чи зможе російська армія встановити повний контроль над окупованими територіями. На його думку, ця логіка незмінна з лютого 2022 року, коли Путін вирішив, що не український народ, а саме він має право визначати, хто керуватиме Україною.

«При цьому Путін готовий заплатити будь-яку ціну за те, щоб ця його політична мрія… була втілена у життя. Кількість мільйонів загиблих росіян абсолютно не обходить ані Путіна, ані його соратників», — підкреслив Портников.

Він вважає, що російський лідер та його оточення впевнені, що російський народ зможе відтворитися на нових захоплених територіях і «виграти політичну та демографічну війну» як з Україною, так і з Заходом.

Єдиний спосіб зупинити агресію

Портников переконаний, що жодні ультиматуми з боку, наприклад, Дональда Трампа, не можуть змінити ситуацію. Єдине, що може зупинити російську агресію, — це відсутність у РФ реальних фінансових ресурсів для продовження багаторічної війни.

«Для втілення їх [амбітних планів] у життя потрібна не тільки кількість росіян, яких Путін готовий використати для продовження війни, але і кількість грошей, потрібних для того, щоб працювали підприємства військово-промислового комплексу», — наголосив журналіст.

Він вважає, що саме фінансове виснаження може стати вирішальним фактором, який змусить Путіна припинити війну.

Нагадаємо, на думку Портникова, окупація росіянами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — це лише проміжний етап. Кінцева мета Путіна — захопити весь Схід і Південь України, а потім або перетворити решту країни на маріонеткову державу, або повністю анексувати всю її територію.

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