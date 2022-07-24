План відбудови економіки на деокупованій Чернігівщині буде відрізнятись від інших регіонів

Створення спеціальної економічної зони для Чернігівщини, яка межує з Росією та Білоруссю, має розглянути Верховна Рада.

На Чернігівщині може бути запроваджений пільговий податковий режим, щоб податки вкладались в розвиток виробництва. А також може бути часткова компенсація зарплат для нових робочих місць та інші бонуси, йдеться в ТСН.

Загалом руйнувань зазнали понад шість десятків потужних промислових підприємств Чернігівщини. Із десяток великих фактично зрівняно із землею. Частина - переїхала на захід країни.

«Ми втратили мільярди гривень, і я говорю не про прямі втрати, бо всі витрати вони вимірюються і в часі в тому числі і накопичуються, на сьогодні головне розвернути вектор падіння у вектор зростання - це дуже важко зробити у наших умовах ми це намагалися зробити до активних бойових дій на Чернігівщині, а зараз зробити ще важче», - запевняє очільник області.

Він додає, що завдання-мінімум - вийти на деокупаційний рівень економіки, але самотужки це зробити нереально

Російські війська Чернігівщину обстрілюють ледь не щодня, тож чимало підприємств, які мали можливість перебрались на Захід країни.

Економічні зони завжди створювали для залучення інвестицій, каже В’ячеслав Чаус, але Чернігівщині вона необхідна, щоб утримати на місці та якось підняти локальний бізнес.

«Є десятки підприємств, які можуть працювати, які можуть оздоровлюватися навіть у цих умовах місцевих, але цього не роблять, бо якраз відсутні там податкові пільги і інші заохочення, які має спеціальна економічна зона. І я сподіваюся залучити інвестиції в регіон, хоча залучити і в тому обсязі, який ми казали, до військових дій, зараз взагалі не йдеться, зараз головне врятувати власний місцевий бізнес», - переконує очільник області.

За чотири місяці після деокупації області економіка регіону не вийшла на той рівень, що мала - до. Для цього потрібні роки.

Читайте також:

"Це все, що потрібно знати про угоди з Росією": реакція світу на обстріл порту росіянами після підписання договору

Українські військові спростували фейк РФ про підбиті і затрофеєні "Панцерхаубітцер" влучними ударами з них по ворогу

Бійці на Слов’янському напрямку чекають штурму ворога під нищівними обстрілами