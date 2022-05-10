План вторгнення Росії ґрунтувався на помилковому припущенні, що її армія зустріне обмежений опір - британська розвідка

План вторгнення Росії ґрунтувався на помилковому припущенні, що її армія зустріне обмежений опір - британська розвідка

Міноборони Великої Британії вважає, що Путін сильно недооцінив опір українських військ, що призвело до невдач його армії на полі бою.

Недооцінка Росією українського опору та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді 9 Травня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з легким підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними втратами.

І цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 10, 2022

Нагадаємо, українські військові знищили вже 26 тисяч російських солдатів.

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