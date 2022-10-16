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"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: Подоляк про мобілізацію та арешти в РФ

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"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: Подоляк про мобілізацію та арешти в РФ

Фото: Getty Images

Подоляк перелічив умови для повалення путінського режиму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що план з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі, коментуючи останні надзвичайні події, які трапились у Росії.   

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. 

"Геніальний триденний "стратег", - резюмував Подоляк.

Поразка Росії у війні проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія програє у війні проти України, та порадив партнерам прийняти це як аксіому. Він пояснив, що це прискорить та полегшить необхідні процеси.

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадії у війні. На думку глави держави, в окупантів немає і не буде шансів виграти.

За оцінками американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, мобілізація в Росії не вплине масштабно на ситуацію із війною, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями. 

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