"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: Подоляк про мобілізацію та арешти в РФ

Подоляк перелічив умови для повалення путінського режиму.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що план з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі, коментуючи останні надзвичайні події, які трапились у Росії.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
План з демонтажу «путінського авторитаризму» у самому розпалі:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 16, 2022
- тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст;
- швидка підготовка бомбосховищ у Москві;
- самостріли мобілізованих у Білгороді;
- арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні.
Геніальний триденний «стратег».
"Геніальний триденний "стратег", - резюмував Подоляк.
Поразка Росії у війні проти України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія програє у війні проти України, та порадив партнерам прийняти це як аксіому. Він пояснив, що це прискорить та полегшить необхідні процеси.
Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадії у війні. На думку глави держави, в окупантів немає і не буде шансів виграти.
За оцінками американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, мобілізація в Росії не вплине масштабно на ситуацію із війною, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.
За оцінками головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.
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