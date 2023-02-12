Планам Путіна не судилося збутися: експерт оцінив шанси Росії прорвати оборону на Донбасі

Владислав Селезньов наголосив, що, судячи з дій ворога, зараз для окупантів основним завданням буде просування у бік адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

Масштабний наступ Росії фактично вже розпочався на сході України і найближчими днями посилиться. Зокрема, на Луганщині ворог концентрує елітні десантні сполуки.

Про це в ефірі Апостроф TV повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Експерт наголосив, що, судячи з дій ворога, зараз для окупантів основним завданням буде просування у бік адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

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"Для Путіна це насамперед політичне завдання. Незабаром буде рівно рік, як він розпочав свою "спецоперацію", а початкова ніби мета ("звільнення" Донбасу) взагалі не досягнута. Щоб мати можливість сказати своїм росіянам хоч щось, Путіну потрібні "досягнення"", - заявив експерт.

На його думку, саме з цієї причини російська армія найближчими днями атакуватиме у бік Лимана, Куп'янська. Також складна ситуація буде в районі Авдіївки, Бахмута, Мар'їнки та Косогорівки, а також Вугледара.

"Путін вважає, що велика кількість "мобиків" допоможе йому домогтися прориву, але у ЗСУ свої плани щодо цього", - резюмував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі за майже рік від початку війни проти України. Армія загарбників провалила завдання окупувати схід України, а також не виконала інші примхи воєнно-політичного керівництва.

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