Плани A, B, C зазнали невдачі: очільник Міноборони Британії вважає, що Путін може перейти до D

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що через невдачі на фронті російський диктатор Володимир Путін може змінити свою стратегію.

Воллес зазначив, що попередні плани Путіна A, B і C провалилися, а тому він може перейти до плану D.

Про це очільник оборонного відомства Британії сказав в ефірі Sky News.

За його словами, Збройні сили РФ зазнають невдачі на переважній частині фронту.

"Наразі росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту… Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", — заявив Воллес.

За даними вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ, на півдні основні зусилля ЗС РФ зосереджують на недопущенні просування українських військ. Також окупанти продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів. "Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

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