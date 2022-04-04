"Плани Кремля зламано": Резніков повідомив, що Україна виграла перший бій за Київ

"Плани Кремля зламано": Резніков повідомив, що Україна виграла перший бій за Київ

Попри відбиття першої хвилі вторгнення, є ризик, що вона може бути не останньою.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти зазнали поразки під Києвом й регіон звільнено від ворога. Путінські армійці відступають, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.

Про це він написав у Facebook.

"Після 39 днів відсічі повномасштабній російській інтервенції багато з нас з полегшенням сприймають добрі новини. Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - заявив голова Міноборони.

Водночас, за його словами, попри відбиття першої хвилі вторгнення, є ризик, що вона може бути не останньою. Крім того, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ворог тікає, хоч і має більше техніки. Він просто не має таких людей, як у нас. Вся Україна сьогодні гартується в бою. І обов’язково переможе. Слава Україні!", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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