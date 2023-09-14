"Плани не збігаються з реальністю": у ГУР розповіли, яка насправді ситуація в РФ з виробництвом "Шахедів"

Росіяни хочуть масштабно виробляти дрони-камікадзе "Shahed" у РФ, однак їхні бажання не збігаються з реальністю.

У планах у Росії до літа 2025 року зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе. Однак РФ так і не змогла налагодити власне виробництво, тож продовжує бути залежною від постачань дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed із Тегерана.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів у коментарі "Фокусу".

"Зараз залежність Росії від постачань з Ірану залишається критичною. Вони рухаються в бік налагодження власного виробництва. І таке виробництво вже є, переважно йдеться про великовузлове складання. Кількість невисока — близько 30 одиниць на місяць. Вони планують вийти на високі показники, але поки що плани з реальністю не збігаються", — каже Юсов.

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У ЗМІ раніше повідомляли, що західні країни ведуть переговори з Тегераном за кількома напрямками, щоб зупинити його співпрацю з РФ. Зокрема, за інформацією американських медіа, США пропонують навіть можливе послаблення санкцій в обмін на припинення постачань ударних дронів і комплектувальних для ЗС РФ. Рано чи пізно Тегеран може припинити співпрацю з Росією в цьому напрямку. І тоді країна-агресор зіткнеться із серйозною проблемою, каже Юсов.

"Це значно вплине на можливості країни-агресора. Але водночас РФ працює над локалізацією [комплектувальних]. І вже у збитих зразках виявляються елементи російського виробництва", — повідомляє Юсов.

Чим "шахеди" російського виробництва відрізняються від іранських

Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів "Шахед" власного виробництва для ударів по українських містах. Але, за словами Наталії Гуменюк, наразі не дуже вдало.

Дрони-камікадзе, виготовлені в Росії, млявіші. Можливо, їм не вистачає потужності, можливо, у РФ не докладають у них боєзапас, щоб дрон був легшим.

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