Плани провалилися: Блінкен розповів, як Путін своїми діями лише зміцнив Україну та НАТО

Плани провалилися: Блінкен розповів, як Путін своїми діями лише зміцнив Україну та НАТО

Результат війни, розв'язаної диктатором Путіним, є протилежним його очікуванням.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив переконання, що усі сподівання російського диктатора Володимира Путіна, які він покладав на напад на Україну, провалилися. Натомість у тому, що Україна зможе захистити свою незалежність, Блінкен не сумнівається.

Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.

Держсекретар США зауважив, що Путін розпочав повномасштабну війну, бо хотів ліквідувати Україну та посіяти розбрат всередині НАТО, але йому нічого з цього не вдалося. Навпаки він отримав зворотній результат.

"Президент Путін розпочав цю жорстоку та неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну та розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніші, спроможніші, єдніші, ніж будь-коли", – наголосів державний секретар США.

Блінкен наголосив, що впевнений у тому, що Україна витримає війну. Своєю чергою, США будуть усіляко підтримувати Україну, захищаючи таким чином "принципи суверенітету та незалежності, які є основою глобального миру та безпеки".

"Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна витримає", – заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що "Україна може виграти цю війну".

Як повідомлялося, екскомандувач НАТО заявив, що Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції.

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