Плани Путіна щодо продовження війни залежать від двох речей: Портников повідомив, від яких саме

Будь-які прогнози стосовно війни впираються не в те, про що Путін домовиться з Трампом, а в те, скільки сил є у Путіна, а також що буде робити Трамп, якщо переконається, що Путін не збирається з ним домовлятися.

Для російського диктатора Володимира Путіна у продовженні війни проти України ключовими є стан російської економіки та армії РФ.

Про це розповів журналіст і публіцист Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами. Перше – стан економіки країни. Говорити, що війна у 2025 році не закінчиться, – правильно тільки тоді, якщо вважати, що в Росії буде все чудово з економікою. Говорити, що війна може продовжуватися ще багато років, – правильно в тому випадку, якщо у Путіна буде все нормально з армією. Будь-які прогнози "скільки це продовжиться" – впираються не в те, про що Путін домовиться з Трампом, а в те, скільки сил є у Путіна, а також що буде робити Трамп, якщо переконається, що Путін не збирається з ним домовлятися. Якщо Трамп буде дотримуватися санкцій, які запровадила адміністрація Байдена, це вже буде руйнівним для російської економіки", – зауважив він.

За словами Портникова, 10% російської нафтопереробки знешкоджено українськими атаками, що є величезними втратами для РФ. Російська залізниця не справляється з перевезенням нафти, яка вже зафрахтована покупцями, тому що більша частина вантажної залізниці РФ зараз зорієнтована на російсько-український фронт. І цей колапс наростає з кожним місяцем війни.

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"Росія зараз виробляє велику кількість нафти, але не може її продати через санкції проти танкерів. Вчора, 14 лютого, російська делегація була в Індії та умовляла індусів купити нафту з тих танкерів, які перебувають під санкціями США. Індуси сказали їм: "За жодні гроші ми такого не купимо з-під санкційного режиму". Росія має величезну кількість нафти, яку не може перевезти, також величезну кількість нафти, яку не може продати. Це означає, що Росії доведеться у найближчі шість місяців закривати свердловини, зменшувати видобуток нафти та її переробку. І це тільки про нафту я сказав, а є ще питання газу, тарифів на метали. Адже всі мита, які запроваджує Трамп, даються взнаки не тільки для нас, Європи, а й для російської металургії – також серйозний удар", – розповів журналіст.

Портников резюмував, що важливим є питання, відповіді на яке у нього немає, – наскільки російська економіка дасть собі ради зі всіма цими проблемами.

Раніше Келлог пояснив, на що має піти Путін, аби припинилася війна.

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