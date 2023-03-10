Плани Путіна захопити Україну взимку провалилися: експерт пояснив причини

Російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. Попри різноманітні технології, місцевість та погода, як і раніше, мають вирішальне значення на війні.

Про це сказав Джон Спенсер, майор армії США у відставці, пише Newsweek.

Спенсер заявив, що російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр для просування лінії перед весняним наступом, а погода їм цього не дала зробити. Він нагадав, що Україну називають "житницею Європи" через її родючий ґрунт. Однак той же ґрунт за певних погодних умов буває дуже мулистим, а тому в ньому застряє військова техніка.

Тому, як вважає Спенсер, російським військам доводиться пересуватися дорогами України, що робить їх дуже вразливими.

"Це перевага рідної місцевості", — сказав Спенсер.

Російські військові були дезорієнтовані теплою зимовою погодою, тому не змогли здійснити успішний наступ на українські позиції.

Нагадаємо:

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров вважає, що війна Росії проти України закінчиться 2023 року, проте це станеться не швидко, оскільки Путін не планує здаватися.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що перемога України у війні з Росією, яка цинічно напала на нашу державу, неодмінно буде.

Трибунал над Путіним: російському диктатору приготували сюрприз

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