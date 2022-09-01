Плани Путіна знову провалилися: у РФ назвали новий дедлайн для повної окупації Донецької області 

Через численні поразки армія Росії змушена знову змінити плани щодо повної окупації Донецької області. Тепер російські військові планують захопити регіон до 15 вересня.

Зауважимо, відповідно до попередніх планів, окупанти мали вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця серпня, але не змогли завдяки ЗСУ.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Російськові військові продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, окупанти в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування із захоплення територій. Зокрема, частини прикордонних областей України. У навчаннях візьмуть участь російські військові і бійці країн ОДКБ.

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