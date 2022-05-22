Плани відбудови Харкова: Терехов розповів про масштаби руйнування та співпрацю із архітектором Фостером

Раніше мер Харкова зазначав, що за 2-3 роки можна відбудувати місто. Наразі дизайнер Норман Фостер розробляє проєкти Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці відбудови міста і співпрацю із архітектором Норманом Фостером, який свого часу спроектував лондонський хмарочос Мері-Екс та офіс Apple. Наразі він бере участь у відновленні зруйнованого під час війни Харкова.

Про це йшлося у телемарафоні 22 травня.

"Вчора я спілкувався з групою архітекторів, які працюють сьогодні над планом відновлення Харкова. Найкращі архітектори світу сьогодні працюють над тим, яким буде місто Харків. Те технічне завдання, що я підготував, воно реальне. Ми реально повинні виконати реконструкцію відновлення міста десь за 2-3 роки. Дуже багато буде залежати від економіки та фінансування", - зазначив мер.

Він додав, що веде перемовини із міжнародними фінансовими установами, крупними інвесторами для того. щоби вони "заходили" у місто Харків.

"Перш за все, про що вони мене питають - про безпеку. Ба більше, дуже багато сьогодні людей лишилися свого житла. Наразі у Харкові підлягає зносу 491 будинок", - повідомив мер.

Нагадаємо, в Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини.

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