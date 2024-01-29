"Планове знищення": на Бєлгородщині дрон вразив автівку окупантів з БК - яке пояснення вигадала пропаганда

В ГУР додали, що росіяни за кожний здійснений проти України злочин будуть розплачуватися.

Українські військові перехопили розмову окупантів, які спілкувалися щодо того, як українські військові вразили безпілотником автівку росіян з боєкомплектом в Бєлгородській області.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

“Андрію Олександровичу, у нас тут така ситуація сталася… У Бєлінській посадці у військову машину з боєприпасами безпілотник скинув… і там горить БК. Усю дорогу поліція перегородила. Якщо сильно буде бахкати - ми говоритимемо, що це планове знищення боєприпасів”, - сказала одна з окупанток.

Водночас в ГУР додали, що росіяни за кожний здійснений проти України злочин будуть розплачуватися.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, як падіння Іл-76 вплинуло на процес обміну полоненими.

Читайте також: