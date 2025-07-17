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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Планувала атаку на мерію в Харкові: СБУ зірвала розвідоперацію агентки РФ

У Харкові СБУ затримала жінку, яка передавала ворогу координати біля мерії для можливої атаки. Вона діяла через чат-бот проросійського агента з Донецька.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
СБУ зірвала розвідоперацію агентки РФ

СБУ зірвала розвідоперацію агентки РФ. / © Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила жінку, яка збирала розвіддані для ракетного удару росіян по адміністративній будівлі в Харкові.

За даними СБУ, фігурантка передала ворогу координати об’єкта міськради, припускаючи, що поблизу можуть перебувати українські військові. Окупанти планували використати цю інформацію для прицільної атаки.

Затриманою виявилася 45-річна безробітна харків’янка. Її завербували через проросійські Telegram-канали, де вона активно залишала коментарі. Завданням агентки було фіксувати наявність військової техніки поблизу адмінбудівель і передавати звіти кураторам.

Зв’язок вона тримала через чат-бот, пов’язаний із Сергієм Лебедєвим (псевдо “Лохматий”) — колишнім мешканцем Донецька, який працює на російські спецслужби.

Контррозвідка СБУ задокументувала дії інформаторки й затримала її за місцем проживання.

Жінці оголосили підозру за:

  • ч. 2 ст. 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ;

  • ч. 2 ст. 436-2 ККУ — виправдовування російської агресії та глорифікація окупантів.

Зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше у Харкові Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився колишній актор місцевого театру, який під виглядом звичайних прогулянок містом передавав ворогу координати українських військових.

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