Планувала атаку на мерію в Харкові: СБУ зірвала розвідоперацію агентки РФ

СБУ зірвала розвідоперацію агентки РФ. / © Служба безпеки України

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Служба безпеки України викрила жінку, яка збирала розвіддані для ракетного удару росіян по адміністративній будівлі в Харкові.

За даними СБУ, фігурантка передала ворогу координати об’єкта міськради, припускаючи, що поблизу можуть перебувати українські військові. Окупанти планували використати цю інформацію для прицільної атаки.

Затриманою виявилася 45-річна безробітна харків’янка. Її завербували через проросійські Telegram-канали, де вона активно залишала коментарі. Завданням агентки було фіксувати наявність військової техніки поблизу адмінбудівель і передавати звіти кураторам.

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Зв’язок вона тримала через чат-бот, пов’язаний із Сергієм Лебедєвим (псевдо “Лохматий”) — колишнім мешканцем Донецька, який працює на російські спецслужби.

Контррозвідка СБУ задокументувала дії інформаторки й затримала її за місцем проживання.

Жінці оголосили підозру за:

ч. 2 ст. 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ;

ч. 2 ст. 436-2 ККУ — виправдовування російської агресії та глорифікація окупантів.

Зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше у Харкові Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився колишній актор місцевого театру, який під виглядом звичайних прогулянок містом передавав ворогу координати українських військових.