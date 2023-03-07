Планували захопити владу в Очакові: СБУ затримала агента, який працював на російську розвідку

Зрадник разом з російськими спецслужбами намагався створити умови для захоплення влади в Очакові.

Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб, які створювали умови для окупації прибережних районів Миколаївщини. Зокрема, вдалося впіймати агента, який збирав розвіддані для захоплення цього українського міста.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що зрадник разом з російськими спецслужбами намагався створити умови для захоплення влади в Очакові. Ба більше, росіяни за допомогою нього намагалися перетягнути на свою сторону мера Очакова.

У ході розслідування контррозвідники СБУ встановили, що російським агентом є колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Після завершення служби в ЗСУ він влаштувався на роботу до Очаківської міської ради. Саме тоді, після початку повномасштабного вторгнення РФ, він був завербований російською воєнною розвідкою.

"Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником гру - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників", – розповіли у СБУ.

Крім того, зрадник формував розгалуджену мережу інформаторів, що мали збирати та передавати російським спецслужбам розвідувальні дані.

"Коли співробітники СБУ провели обшуки вдома у підозрюваного у державній зраді, вони знайшли "таємний" телефон, которий зрадник використовував для контактів з російськими кураторами. Також у ході обшуків у помешканні зрадника вилучили тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, звільнив заступника голови СБУ та керівників цієї спецслужби в двох областях.

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