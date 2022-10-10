Планували зазделегідь: в українській розвідці розкрили деталі, як Кремль готувався до масованих атак по Україні

В українській розвідці повідомили, що ракетні удари по українських містах та інфраструктурі російські війська планували ще від початку жовтня - 2-3 жовтня. Тобто, наративи пропагандистів, що РФ масовано обстріляла Україну начебто через Кримський міст, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО.

"До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додають, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".

Основною метою РФ було:

знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європеців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія здійснила масований ракетний удар по українських містах. Атаковані Київ, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Чернігівщина, Житомирщина та інші регіони. Є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

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